Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 10 dereceye düştüğü kentte Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırlarında bulunan Lavaşın Gölü kısmen donarken, sis ve soğuktan ağaçlar kırağı tuttu.

Gölün etrafındaki sazlıklar da adeta dondu. Beyaza bürünen ağaçlar fotoğrafçıların ilgisini çekti.