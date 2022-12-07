Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars’ta Lavaşın Gölü buz tuttu
[Fotograf: İHA]
Kars’ta aşırı soğuklar nedeniyle Lavaşın Gölü kısmen donarken, ağaçlar da kırağı tuttu.
Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 10 dereceye düştüğü kentte Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırlarında bulunan Lavaşın Gölü kısmen donarken, sis ve soğuktan ağaçlar kırağı tuttu.
Gölün etrafındaki sazlıklar da adeta dondu. Beyaza bürünen ağaçlar fotoğrafçıların ilgisini çekti.
Etiketler: Kars Hava Durumu Buzlanma
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