Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Halil Çelik yönetimindeki 35 Z 3652 plakalı traktör, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Çayır mevkisindeki stabilize yolda ilerlerken dere yatağına devrildi.
Traktörün altında kalan Çelik, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: İzmir
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