Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da öğrenci servisi devrildi: 11 yaralı
[Fotograf: İHA]
Van’ın Gevaş ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 11 öğrenci yaralandı.
Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş yol ayrımında öğrencileri taşıyan minibüs, yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
Meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden çoğu Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: Van Trafik Kazası
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