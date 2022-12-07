Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da battaniye elyafına emdirilmiş 4 kilo 740 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da düzenlenen operasyonda battaniye elyafına emdirilmiş 4 kilo 740 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.B. ile M.F.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin araç ve evlerinde arama yapan polis ekipleri, battaniye elyafına emdirilmiş 4 kilo 740 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Bursa
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