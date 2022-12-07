Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis'te kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotograf: İHA]
Kilis’te jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçeye bağlı Demirışık köyünde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.B., M.Ç., F.K. ve M.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Olay yerinde yapılan araştırmada, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli hilti, 2 adet fener, 2 adet çekiç, 2 adet çapa, 6 adet murç, 5 litre benzin, 10 metre elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.
Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kilis Kaçak Kazı
Son Haberler
- 09:44
- 09:34
- 09:32
- 09:28
- 09:28
Sıradaki Haber
Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz