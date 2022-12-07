Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçeye bağlı Demirışık köyünde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.B., M.Ç., F.K. ve M.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan araştırmada, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli hilti, 2 adet fener, 2 adet çekiç, 2 adet çapa, 6 adet murç, 5 litre benzin, 10 metre elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.