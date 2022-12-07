Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
[AA (Arşiv)]
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Orduzu Mahallesi gölet civarında iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu A.Y.A. ile M.E.A. yaralandı.
Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan M.E.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına alındı.
Etiketler: Malatya
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