Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da PKK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Söke ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen H.Y. ve E.S. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Aydın
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