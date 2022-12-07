Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında operasyon düzenlendi.

Araziye gömülü her biri 12 kilogramlık 21 dolu mutfak tüpü, patlamamış 155 milimetrelik top mermisi ve 200 metrelik kablo ele geçirildi.

El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.