Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kış öncesi yapılan hazırlıkları yerinde denetledi.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, sahada görevli karla mücadele ekiplerine de kolaylıklar diledi.

Burada açıklamada bulunan Şimşek, Sivas'ın çok geniş coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Köy yolları dahil yaklaşık 11 bin kilometrelik yol ağımız var. Kış aylarının zorlu, çetin geçtiği bir il ve kar yağışıyla mücadele büyük çaba istiyor. Bu anlamda kamu kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması çok önemli. Kar yağışı esnasında hızlı hareket edebilmek ve başarılı olmak adına hazırlıklı olmak çok önem arz ediyor."

1000 personel ve 500 araç sahada olacak

Kazasız ve belasız bir kış sezonu geçirmeyi temenni eden Şimşek, "Özel İdaremiz, belediyemiz, ÇEDAŞ, Telekom, AFAD, Sağlık Müdürlüğümüz ve Karayolları ekiplerimiz olmak üzere yaklaşık 1000 personelimizle ve 500 aracımızla bu mücadeleye hazırız" ifadelerini kullandı.

Şimşek, vatandaşları asılsız ihbar yapmamaları konusunda da uyararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürücülerimiz, lütfen kış şartlarını kontrol etmeden yola çıkmasınlar. Çıkıyorlarsa da mutlaka hazırlıklı çıksınlar, yani kış lastiği olmadan yola çıkmasınlar, çekme halatı, takoz gibi kışın gerekli olan malzemeleri de mutlaka yanlarına alsınlar. Ayrıca köylerimizden kış aylarında asılsız ihbar gelebiliyor. Bu anlamda da vatandaşlarımızı uyarıyorum, hizmetin doğru verilebilmesi adına asılsız ihbarda bulunmasınlar, bunun da zaten cezası var."