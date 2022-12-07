Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 04:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir’de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu
[Fotograf: İHA]
İstanbul Ataşehir'de D-100 kara yolunda kazaya karışan iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.
D-100 kara yolu İçerenköy mevkiinde, Kadıköy yönünde seyreden ve sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen 06 CYE 373 plakalı otomobil, 34 DBY 167 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Otomobil yaklaşık 100 metre ileriye savrularak durabildi.
Hasar oluşan otomobillerden kopan parçalar yola savruldu.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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