Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 03:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 'Silindir Operasyonu': 70 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]
Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Kahramanmaraş'ta 70 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Silindir Operasyonu kapsamında çalışma başlattı.
Kentte 101 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 70 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda tabanca, fişek, kurusıkı silah, tüfek, bıçak, uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. 31 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Suç Örgütü
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