Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı
Adana'da tıra arkadan çarpan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.
A. Y'nin kullandığı ticari taksi, D 400 kara yolu Yeşiloba Hipodromu önünde aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakalı patates yüklü tırın dorsesine çarptı.
Kazada yaralanan şoför, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpma nedeniyle dorseye sıkışan araç, çekici yardımıyla çıkartıldı.
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