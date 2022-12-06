Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 23:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu...
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Dünya Kupası çeyrek final maçları 9-10 Aralık tarihlerinde TRT 1 ve TRT 4K'dan canlı yayınlanacak.
Dünya Kupası'nda çeyrek final maç programı da netleşti.
Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Yarı finale yükselmek için mücadele edecek 8 takımın eşleşmeleri şöyle:
9 Aralık Cuma
Saat 18.00 Hırvatistan-Brezilya
Saay 22.00 Hollanda-Arjantin
10 Aralık Cumartesi
Saat 18.00 Fas-Portekiz
Saat 22.00 İngiltere-Fransa
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