Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da iki ayrı tır kazasında 3 kişi yaralandı
Ardahan'da meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kars'tan Ardahan yönüne seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elyaf yüklü tır, Çatak mevkisinde devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, elyaf malzemeleri bölgeye getirilen başka bir tıra taşındı.
B.J. idaresindeki tır ise Damal-Posof kara yolunda kontrolden çıktı. Tır, Seyitören köy yoluna girerek durdu.
Kazada hafif yaralanan sürücü ve beraberindeki A.M, Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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