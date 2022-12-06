Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 08:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri'nden 'silindir' operasyonu: 400 gözaltı
İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ünün gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde düzenlenen silindir operasyonunda organize suç örgütü üyesi 400 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Soylu, "Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.
Soylu, 2022 yılında organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda 2 bin 703 kişinin yakalandığını, 66 suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Son Dakika
Son Haberler
- 09:13
- 09:03
- 08:53
- 08:44
- 08:35
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz