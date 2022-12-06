Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 03:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı
[Temsili fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Komando Binbaşı Mehmet Duman’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 5, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/LO6slkrtMK
Etiketler: Fuat Oktay
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