İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında kent genelinde annelere ve anne adaylarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Farklı iş yerlerinde gerçekleştirilen eğitimlere 207 anne ve anne adayı katıldı.

Ekiplerce eğitimlerde katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi.