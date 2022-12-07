Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan'da akaryakıta tavan fiyat uygulaması sonlandırıldı
[Fotograf: Reuters]
Macaristan'da hükümet, tüketicileri artan fiyatlardan korumak için hayata geçirdiği akaryakıta tavan fiyat uygulamasını sonlandırma kararı aldı.
Devlet Bakanı Gergely Gulyas, yaptığı açıklamada, ülkedeki uygulamanın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo ve tavan fiyat uygulaması nedeniyle sonlandırıldığını söyledi.
Yaptırımlar nedeniyle akaryakıt arzında bazı sıkıntılar yaşandığını aktaran Gulyas, "Brüksel'in yaptırımları sonucu ülkedeki tüm akaryakıt istasyonlarında Macar ailelere 480 Macar forintinden akaryakıt sağlanamıyor." dedi.
Macaristan'da 15 Kasım 2021'de yürürlüğe giren uygulamaya göre, akaryakıt istasyonlarının Macar plakalı araçlara benzin ve dizelin litresini 480 Macar forintinden (yaklaşık 22,75 TL) pahalı satışı yasaktı.
Etiketler: Macaristan Akaryakıt
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