Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Bursa'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ormanlık alanda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca Gemlik İlçesi Haydariye mahallesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin ormanlık alan içerisinde saklandığı belirledi.
Hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlen operasyonda gizlendiği yerde yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.
Etiketler: Bursa
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