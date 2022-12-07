İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle M.B. ve M.F.K.'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi otomobille seyir halindeyken durdurdu.

Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramalarda; yorgan içine gizlenen 4 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.