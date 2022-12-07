Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle M.B. ve M.F.K.'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi otomobille seyir halindeyken durdurdu.
Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramalarda; yorgan içine gizlenen 4 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bursa Uyuşturucu
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