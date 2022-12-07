Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, acil müdahale merkezinin yapımı için ihale düzenledi. Daha önce İzmit fuar merkezinde bulunan şimdi millet bahçesi yapılacağı için taşınması gereken acil müdahale merkezinin yeni binası bin 518 metrekare arsa üzerine yapılacak.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 4 milyon 88 bin TL oldu.

Verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

İzmit Kullar bölgesinde yapılacak acil müdahale merkezi, bin 518 metrekare arsa üzerine 333 metrekare prefabrik yapı ve çevre düzenlemesi şeklinde planlandı.

Prefabrik yapı içerisinde ofisler, kadın ve erkek tuvalet, mutfak depo ve eğitim salonu yer alacak. Ayrıca çevre çiti ve saha betonu imalatı yapılacak.