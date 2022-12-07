Şahin Yazıcı idaresindeki otomobil, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde Cengiz Geçmek yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Ramazan Mutlu ve Nuran Yazıcı yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.