Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şahin Yazıcı idaresindeki otomobil, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde Cengiz Geçmek yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Ramazan Mutlu ve Nuran Yazıcı yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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