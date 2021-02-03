Keşan Belediyesi ekipleri kullanılmayan ve atık malzemeleri kademe binasında topladı.

Atık malzemelerden kuş, balık ve ayçiçeği figürleri yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kademe binasında ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, atık malzemelerin sanata dönüştüğünü söyledi.

Temiz çevre ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturduklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İsrafı önlüyor kaynaklarımızı verimli kullanıyor, doğamızı koruyoruz. Geri dönüşüm parkı hazırlıklarımız devam ediyor.

Geri dönüşüme gidecek olan tekerlekleri sokaktaki kediler için kullanmaya başladık. Tekerleklerden yapılan ve içinde mama odaları ile suluklar bulunan kedi evlerini, parklar ile taksi duraklarına yerleştirdik."