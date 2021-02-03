Kentte faaliyet yürüten kulüp, adrenalin dolu etkinliklerinin yanında çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkati çekiyor.

Haftanın belirli günlerinde arazi araçlarıyla doğaya çıkan ve aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Off-Road tutkunları, kış mevsiminin çetin geçtiği kentteki yaban hayvanları için kırsala saman, ekmek ve yem bırakıyor.

Kulüp Başkanı Sinan Deniz, yaban hayatı için dağlara çıktıklarını belirtti.

Doğaya saman, ekmek ve yem bıraktıklarını aktaran Deniz, "Yaban hayatını zorlu kış şartlarında biraz da olsun rahatlatmak için bu çalışmayı yaptık. Önceki haftalarda da gelmiştik, yem bıraktığımız yerlere baktık hiçbiri kalmamış. Bırakabildiğimiz kadarıyla yem bırakmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.