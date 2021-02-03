Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika yöneticileri ve sağlık çalışanları ile İdil ilçesinde kurulan Kızılay kan bağışı aracında kan bağışında bulundu.

Yalçın, koronavirüs ile mücadele sürecinde "Evde kal, hayatta kal" ve "Hayat eve sığar" mesajlarını verdiklerini bugün de "Kan Ver Hayat Ver, Kızılay'a Destek Ver" dediklerini belirtti.

Kan stoklarına katkı sunmak için bağışta bulunduklarını ifade eden Yalçın, İdil halkını ve tüm üyelerini kan vermeye davet ettiklerini aktardı.