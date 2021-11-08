Eski Cami'nde yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve şehitler için dua edildi.

Dernek Başkanı Veysel Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Kuruldukları günden bu yana 10 Kasım haftalarında mevlit programı düzenlediklerini anımsatan Güner, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi dualarla yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun. Kuruluşumuzdan bu yana 5'inci kez geleneksel olarak düzenliyoruz bu programı. Bundan sonra da Atatürk'ü ve şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz." diye konuştu.