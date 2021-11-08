Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Gelendost ilçesinde şarampole devrilen tırın şoförü hayatını kaybetti.
Adil Odacı yönetimindeki tır, Madenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, şoför Odacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Odacı'nın cenazesi, Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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