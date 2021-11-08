Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda "torbacı" olduğu belirlenen S.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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