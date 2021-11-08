Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezindeki toplantıda, 60 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında 1 milyar 500 milyon lira olan bütçesine, 300 milyon lira ek bütçe verilmesi talebi de mecliste kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç, gündem maddesi ile ilgili yaptığı konuşmada, "16 ilçe, 1 büyükşehir el ele, gönül gönüle, bizleri seven, güvenen, bizlere bu yetkiyi veren hemşehrilerimize layık olmak için bütçelerimize bütçeler katmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mecliste ayrıca Kocasinan Belediyesine 69 milyon lira, Pınarbaşı Belediyesine 4 milyon 500 bin lira, Yeşilhisar Belediyesine 4 milyon lira, Sarıoğlan Belediyesine 2 milyon 500 bin lira, Tomarza Belediyesine 2 milyon lira ve Felahiye Belediyesine de 1 milyon 250 bin lira ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.