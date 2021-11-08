İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler F.M ve D.S'nin araç ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 40 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.S serbest bırakıldı.

F.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.