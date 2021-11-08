Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da drone ile trafik denetiminde 3 bin 640 lira cezai işlem uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da jandarma ekiplerince drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 bin 640 lira cezai işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 2021-2023 Yılı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Canik ve Atakum ilçelerinde havadan denetim faaliyeti gerçekleştirdi.
Drone yardımıyla yapılan denetimlerde 140 araç kontrol edildi, 4 araçla ilgili toplam 3 bin 640 lira trafik cezası uygulandı.
Trafik ve yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: Denetim Trafik Jandarma Genel Komutanlığı
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