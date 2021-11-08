İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, diğer 3 şüphelinin hastanede tedavileri devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine iki gün önce gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, kavgada 8 kişi yaralanmıştı.