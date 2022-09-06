Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Edirne'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tarlakapı Caddesi'nde, Murat Vardar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında evden çıkan Vardar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.
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