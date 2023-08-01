Edirne merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adapazarı ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 2 ton 200 kilogram kimyasal hammadde, 8 kilo 952 gram sentetik uyuşturucu, 25 bin sentetik ecza, 41 kilo 500 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkisel madde ve çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.