Az Bulutlu 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 01.08.2023 13:02

Gümüşhane’de otomobil istinat duvarından aşağıya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’de İkisu-Şiran karayolunda kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıda düşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Gümüşhane’de otomobil istinat duvarından aşağıya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Torul ilçesinden Şiran ilçesi istikametine ilerleyen Yakup Arık (33) yönetimindeki otomobil İkisu-Şiran karayolunun Elmaçukuru köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıya düştü.

Tersun dağı inişinde Şiran ilçesi sınırlarında gerçekleşen kazada yaklaşık 5 metre yüksekliğinde duvardan takla atıp düşen otomobilde yolcu olarak bulunan Nurettin Bulut (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Arık ise ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Arık’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

ETİKETLER
Gümüşhane Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bayburt’ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
Safa Önal için cenaze töreni düzenlendi
13:29
AYM, "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"nı iptal etti
13:17
ABD'den Macaristan vatandaşlarına vizesiz seyahat kısıtlaması
13:15
Borsa İstanbul'dan günün ilk yarısında rekor
13:06
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
12:54
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu
Olumsuz hava koşulları kestane balında rekolteyi düşürdü
Olumsuz hava koşulları kestane balında rekolteyi düşürdü
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Dalyan
Yakın Rotalar: Dalyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ