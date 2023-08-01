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Güncel
İHA 01.08.2023 12:43

Bayburt’ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

Bayburt Belediyesince Muharrem ayı ve Aşure günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bayburt’ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

Öğle namazının ardından belediye hizmet binası önünde kurulan standa geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Başkan Pekmezci yaptığı açıklamada, “Aşure Günü paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın günüdür. İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün hemşehrilerimize tüm vatandaşlarımıza huzur ve bereket getirmesini dilerim. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. Bayburt Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirerek hem Muharrem ayının, hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istedik.” ifadelerini kullandı.

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