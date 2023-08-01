Bayburt’ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

Öğle namazının ardından belediye hizmet binası önünde kurulan standa geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Başkan Pekmezci yaptığı açıklamada, “Aşure Günü paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın günüdür. İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün hemşehrilerimize tüm vatandaşlarımıza huzur ve bereket getirmesini dilerim. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. Bayburt Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirerek hem Muharrem ayının, hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istedik.” ifadelerini kullandı.