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Güncel
İHA 01.08.2023 12:25

Muş’ta 13 katlı binanın 5’inci katında çıkan yangın korkuttu

Muş’ta 13 katlı bir binanın 5’inci katında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Muş’ta 13 katlı binanın 5’inci katında çıkan yangın korkuttu

Muş eski otogar karşısında bulunan bir binanın 5’inci katında çıkan yangın vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde yangına müdahale edilerek kısa bir sürede yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken yoğun dumandan etkilenen ve hafif yaralanan vatandaşlar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri binada mahsur kalanları tahliye ederken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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