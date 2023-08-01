Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 01.08.2023 11:52

22 yıldır aralıksız kan bağışında bulunuyor

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Necat Magunaci, vücudundaki kırmızı kan hücre sayısının yüksek olması (polisitemi) nedeniyle 22 yıldır her ay düzenli kan bağışında bulunuyor.

22 yıldır aralıksız kan bağışında bulunuyor

İlçeye bağlı Dakvara mahallesinde yaşayan Necat Magunaci, halk arasında kan fazlalığı olarak bilinen polisitemi nedeniyle düzenli kan bağışında bulunmak zorunda.

Kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretilmesi sonucunda kanda kırmızı hücre sayısı artması nedeniyle A RH pozitif kan grubuna sahip olan Magunaci, Türk Kızılayı'na yaptığı kan bağışları sayesinde birçok kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu.

Magunaci, ilçede kan bağışı rekorunu elinde bulunduruyor. Kırmızı kan hücre seviyesinin yüksek olması sebebiyle 2000-2022 yılları arasında, her ay düzenli kan bağışında bulunan Magunaci, bu yıl ise tekrarlayan yüksek kan seviyesi nedeniyle her ay Cuma günleri hastaneye gidip kan bağışlıyor.

Bugüne kadar 84 kez kan bağışında bulunan Necat Magunaci, sağlığı elverdiği müddetçe kan vermeye devam edeceğini söyledi. Magunaci, “Kan vermeye 35 yaşında başladım. Bu zamana kadar 84 kez kan verdim. Baş ağrısı ve halsizlik şikâyeti ile doktora gittiğimde doktor bana kan seviyemin çok yüksek olduğu söyledi. Bu nedenle bende 3 ay ara ile kan vermeye başladım. Ancak son bir yıl ara vermiştim. Şikâyetlerim yine baş gösterince Haziran ayından beri her Cuma günü yine kan vermeye başladım” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Adıyaman'da depremzede yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının yerine bedelsiz hayvan dağıtılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:06
İş makinesinin üzerine kaya düştü, operatör hayatını kaybetti
12:00
7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
12:02
Van'da geçen ay yaklaşık 2 ton uyuşturucu ele geçirildi
11:59
İstanbul'un barajlarında su seviyesi alarm veriyor
11:46
Bahçeli: Nasıl ki Gezi’de konu ağaç değilse Akbelen’de de değil
11:43
Ambarlı Limanı'nda 265 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul barajları alarm veriyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Dalyan
Yakın Rotalar: Dalyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ