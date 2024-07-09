Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı

2019'da kurulan merkezde yüzlerce kişi ilk yardım eğitimi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Sitesi Etkinlik Salonu'ndaki törende konuşan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal:

İYEMER, Türkiye'de valilikler bünyesinde açılan ilk ve tek ilk yardım eğitim merkezi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Sitesi Etkinlik Salonu'ndaki törende konuşan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, "Eğitmenlerimiz kamu kurumlarındaki personele ve köy köy dolaşarak vatandaşlara eğitim verdi. Son eğitim çalışmasında da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitim aldı. Acil durumlarda ilk yardım kısa sürede yapılmazsa ölüm oranı çok yüksek oluyor. Bu yüzden ilk yardımı bilmek çok önemli" dedi.

Uysal, merkez eğitmenlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.

3 gün boyunca eğitim verildi

İYEMER'de acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Ücretsiz eğitimlerde gönüllü ilk yardımcılar yetiştiriliyor.

Yapılan törenin ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törene, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu ve kursiyerler katıldı.