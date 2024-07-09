Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü

Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde Mert Kutluer, market sahibi komşusu S.A. ile henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma, S.A'nın arkadaşlarının katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Kutluer'in sahibi olduğu elektrik malzemeleri satılan dükkanın camı, kavgada atılan taş sonucu kırıldı. Karşılık vermek için tekrar iş yerinden dışarı çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Şüpheliler aranıyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kutluer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kimliklerini tespit ettiği şüphelileri arıyor.