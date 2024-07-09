Edirne'de Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 11 Balkan ülkesinden 305 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yaz kampı programı devam ediyor.

Program kapsamında Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sahne aldı.

Solistler Sebati Balkan ve Yeşim Birgin, "Çıkayım gideyim Urum eline", "Drama Köprüsü" ve "Selanik türküsü" gibi birçok eserin yer aldığı repertuvarı seslendirdi.

Solist Sebati Balkan, Balkanlar'dan gelen soydaş öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.