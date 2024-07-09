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Güncel
AA 09.07.2024 13:58

Edirne'de Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından, Balkan ülkelerinden gelen öğrencilere konser verildi.

Edirne'de Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser
[Fotograf: AA]

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 11 Balkan ülkesinden 305 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yaz kampı programı devam ediyor.

Program kapsamında Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sahne aldı.

Solistler Sebati Balkan ve Yeşim Birgin, "Çıkayım gideyim Urum eline", "Drama Köprüsü" ve "Selanik türküsü" gibi birçok eserin yer aldığı repertuvarı seslendirdi.

Solist Sebati Balkan, Balkanlar'dan gelen soydaş öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Edirne'de Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser

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Balkanlar Edirne Kültür ve Turizm Bakanlığı
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