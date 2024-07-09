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Güncel
AA 09.07.2024 13:35

Ankara'da sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği iddia edilen 34 şüpheliden 32'si yakalandı.

Ankara'da sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte sertifika, SRC belgesi, silahlı ve silahsız güvenlik kimliği veren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddia edilen 34 zanlıdan 32'si yakalandı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik, sahte sertifika ve kayıt belgeleri ele geçirildi.

10 ile 20 bin lira arasında ücret istiyorlar

Şüpheliler mağdurları, sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğu, bu sertifikalarla dükkan açılabileceği ve iş bulunabileceği gibi vaatlerle ikna ediyor. Mağdurlardan sertifikaların karşılığı olarak yüksek ücret talep ediyor.

Dolandırıldığını fark eden ve ödeme yapmak istemeyen vatandaşlar, şüphelileri "haklarında icra takibi başlatılacağı" yönünde tehdit etti.

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