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Güncel
AA 09.07.2024 13:37

Ordu'da 50 yıllık ahşap köprünün selden yıkılması önlendi

Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşayan Hasan Keş, 2 gün önce meydana gelen sel sırasında ahşap köprüyü yıkılmaktan kurtardı.

Ordu'da 50 yıllık ahşap köprünün selden yıkılması önlendi
[Fotograf: AA]

Ordu'da 65 yaşındaki Hasan Keş, İkizce Irmağı üzerindeki ahşap köprünün sel suları nedeniyle yıkılma tehlikesi olduğunu fark etti.

Debisi yükselmiş ırmağın sularına aldırmadan elindeki nacakla ahşap köprünün üzerine çıkan Keş, köprü altında biriken ağaç dallarını uzaklaştırmaya çalıştı. Hasan Keş'in kuzeni Halil Keş ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Hasan Keş, sel sularının bir anda ırmakta yükselmeye başladığını gördü:

"Selle birlikte gelen ağaç parçalarının köprüye takıldığını fark ettim. Köprünün yıkılmaması için ağaç parçalarını uzaklaştırmaya çalıştım. Ağaç parçalarını kesmemiş olsaydım köprü belki de yıkılacaktı." 

Ordu'da 50 yıllık ahşap köprünün selden yıkılması önlendi

50 yıllık köprü 22 haneye ulaşım sağlıyor

Halil Keş ise ahşap köprünün en az 50 yıllık olduğunu, 22 haneye bu köprüyle ulaşım sağlandığını anlattı. Köprünün hayırseverlerin yardımıyla yapıldığını söyleyen Keş:

"Daha önce bazı sellerde benzer ahşap köprüler yıkılmıştı. Ama bu selde köprüyü kurtarmış olduk. Sahip çıkmasaydık bu köprü de yıkılabilirdi."

Hasan Keş, bölgeye beton köprü yapılmasını istediklerini de ekledi.

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