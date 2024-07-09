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Güncel
AA 09.07.2024 13:29

Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 3'ü olay yerinde, 1'i de polis kovalamacasıyla yakalandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Uyuşturucuyla birlikte tabanca ve mermi de bulundu

Zanlıları yakalamak için yaşanan kovalamaca esnasında 2 polis düşerek hafif yaralandı.

Bu kişilerin üzerinde ve araçlarındaki aramada 8 parça halinde 9,24 gram uyuşturucu, tüfek, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Çorum Uyuşturucu
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