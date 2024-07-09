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Güncel
AA 09.07.2024 12:29

Bingöl'de sıcaktan bunalanlar termal suların karıştığı gölette serinliyor

Bingöl'de sıcaktan bunalanlar, Ilıcalar beldesinde termal suyun karıştığı gölete giriyor.

Bingöl'de sıcaktan bunalanlar termal suların karıştığı gölette serinliyor

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ilıcalar beldesindeki Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesislerinin arka kısmında bulunan termal ve doğal kaynak sularının karıştığı gölet, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Hava sıcaklıklarının zaman zaman 35 dereceye ulaştığı kentte serinlemek isteyenler, gölette keyifli vakit geçiriyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gölet, kaplıcalardan sıcak termal su karışmasına rağmen tercih ediliyor.

Bazı kişilerin tehlikeli olmasına rağmen yüksek kayalıktan suya atladığı görülürken, göletten çıkanlar çevrede güneşleniyor.

Ailesiyle serinlemek için gölete gelen Ahmet Koşunalp, açık alanda adeta kaplıca keyfi yaşadıklarını söyledi.

Bölgede ziyaretçiler için piknik yapılacak alanlar da bulunduğunu ifade eden Koşunalp, "Doğayla iç içe temiz ve güzel bir yer. Hem serinliyoruz hem de şifa alıyoruz. Buraya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Koşunalp'in oğlu Selman Koşunalp da ailesiyle gölette eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

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