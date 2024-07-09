Çok Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.07.2024 13:27

Bolu'da köyler arası futbol turnuvası başladı

Bolu'da her yıl düzenlenen köyler arası futbol turnuvası 64 takımın katılımıyla başladı.

Bolu'da köyler arası futbol turnuvası başladı
[Fotograf: AA]

Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Muhtarlar Derneğinin katkılarıyla düzenlenen turnuvada karşılaşmalar, Karaçayır'daki sahalarda oynanacak.

Yaklaşık 40 gün sürecek turnuvada, 64 köy takımı mücadele edecek.

Bolu'da köyler arası futbol turnuvası başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gençlerin ve köy takımlarının sporla buluşmasını önemsediklerini vurguladı.

Bu tür etkinliklerin sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına katkı sağladığını söyleyerek turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
16 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
15:27
Bakan Yerlikaya duyurdu: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
15:02
Muğla'da orman yangını
16:06
Ankara için sağanak uyarısı
14:45
ABD'de milyonlarca kişiyi etkileyen aşırı sıcaklar yayılıyor
14:44
Putin ile Modi, Moskova'da bir araya geldi
Coğrafi işaretli Çubuk vişnesinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Çubuk vişnesinde hasat başladı
FOTO FOKUS
El frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu
El frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ