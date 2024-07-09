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Güncel
AA 09.07.2024 14:10

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın adı verilen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu organizesinde, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 30 Mart'ta Çankırı'da trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın adı verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 76 ilden 771 kulüp ve 4 bin sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi, 13 Temmuz Cumartesi günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

14 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonada dereceye giren sporculara madalya verilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivas Tekvando
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