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Güncel
AA 02.06.2023 19:44

Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan otobüs şoförü gözaltında

Düzce'de 13 kilo 760 gram esrarla yakalanan yolcu otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan otobüs şoförü gözaltında
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "uyuşturucu madde ticareti" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkiindeki dinlenme tesisinde bulunan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada otobüs şoförü V.Ö.'nün üzerinde ve valizinde toplam 13 kilo 760 gram esrar bulundu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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