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Güncel
AA 02.06.2023 17:22

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mayıs 2023'de yapılan operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli gözaltına alındı, 544 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Ekipler, kontrol ettikleri 29 bin 539 araçtan 404 sürücü ile 618 plakaya ceza kesti, 145 aracı ise trafikten men etti.

Uygulamalarda 2 tabanca, bir av tüfeği, 2 kesici alet, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 11 sahte belge ile 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bu arada kent genelinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen de yakalandı.

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