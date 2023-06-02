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Güncel
AA 02.06.2023 17:11

Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmak isteyen 2 kişi yakalandı

Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişiden bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmak isteyen 2 kişi yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu kentte satmaya hazırlandıkları öne sürülen Ö.T. ve T.Ö'nün bulunduğu otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan bu kişiler, araçtan uyuşturucu olabileceği değerlendirilen şüpheli paketleri attı.

Polis, söz konusu otomobili yol güvenliği de alarak Altınova-Yalova kara yolunda kontrollü şekilde durdurdu.

Gözaltına alınan Ö.T. ve T.Ö'nün üzerlerinin yanı sıra bulundukları otomobil ve evlerinde arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Zeytin" desteğindeki aramalarda, şüphelilerin kaçarken attıkları çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 2 fişek halinde bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer operasyonlar

Başka bir operasyonda ise sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.Y'den çeşitli miktarda uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.K. ile O.İ. gözaltına alınarak, cezaevine teslim edildi.

Sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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